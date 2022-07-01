دليل الشركات
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management الرواتب

تتراوح رواتب Voloridge Investment Management من $78,499 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $489,600 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Voloridge Investment Management. آخر تحديث: 10/17/2025

مهندس برمجيات
Median $200K
محلل بيانات
$78.5K
مدير علوم البيانات
$490K

عالم بيانات
$248K
أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Voloridge Investment Management هي مدير علوم البيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $489,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Voloridge Investment Management هو $224,176.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Voloridge Investment Management

