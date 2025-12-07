دليل الشركات
Volaris Group محلل مالي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل مالي in Canada في Volaris Group من CA$105K إلى CA$150K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Volaris Group. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$86.9K - $103K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$76.5K$86.9K$103K$109K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Volaris Group?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في Volaris Group in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$149,546. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Volaris Group لوظيفة محلل مالي in Canada هو CA$105,333.

موارد أخرى

