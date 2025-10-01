يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Pune Metropolitan Region في VMware من ₹2.25M لكل year لمستوى P1 إلى ₹8.4M لكل year لمستوى Staff Engineer 1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Pune Metropolitan Region الوسطية yearياً ₹4.82M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في VMware. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في VMware، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
