VMware مهندس برمجيات الرواتب في Greater Dublin Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Dublin Area في VMware من €85.9K لكل year لمستوى P2 إلى €153K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dublin Area الوسطية yearياً €132K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في VMware. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
P1(المستوى المبتدئ)
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
P2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
P3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
P4
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في VMware، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس موثوقية الموقع

مهندس أنظمة

