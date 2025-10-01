يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Dublin Area في VMware من €85.9K لكل year لمستوى P2 إلى €153K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dublin Area الوسطية yearياً €132K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في VMware. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في VMware، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
