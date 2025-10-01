يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Austin Area في VMware من $163K لكل year لمستوى P2 إلى $284K لكل year لمستوى Staff Engineer 1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Austin Area الوسطية yearياً $222K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في VMware. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في VMware، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد