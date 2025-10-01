دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • China

VMware مهندس برمجيات الرواتب في China

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in China في VMware من CN¥50K لكل year لمستوى P2 إلى CN¥144K لكل year لمستوى Staff Engineer 1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in China الوسطية yearياً CN¥77.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في VMware. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
P1(المستوى المبتدئ)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في VMware، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس موثوقية الموقع

مهندس أنظمة

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at VMware in China sits at a yearly total compensation of CN¥182,747. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the مهندس برمجيات role in China is CN¥67,288.

