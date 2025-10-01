يتراوح تعويض مهندس برمجيات in China في VMware من CN¥50K لكل year لمستوى P2 إلى CN¥144K لكل year لمستوى Staff Engineer 1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in China الوسطية yearياً CN¥77.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في VMware. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في VMware، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
