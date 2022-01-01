دليل الشركات
VK الرواتب

تتراوح رواتب VK من $16,887 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير العمليات التجارية في الحد الأدنى إلى $201,000 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في VK. آخر تحديث: 9/16/2025

$160K

مهندس برمجيات
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

مهندس آي أو إس

مهندس أندرويد

مهندس برمجيات الهاتف المحمول

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

عالم بيانات
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
مدير منتج
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

محلل بيانات
Median $39K
مدير هندسة البرمجيات
Median $80.2K
مصمم منتجات
Median $36.6K

مصمم واجهة المستخدم

مدير مشروع
Median $45.4K
محلل أمن سيبراني
Median $30K
التسويق
Median $31.5K
مدير العمليات التجارية
$16.9K
محلل أعمال
$18.2K
تطوير الأعمال
$47.2K
مدير علوم البيانات
$201K
مهندس أجهزة
$101K
الموارد البشرية
$31.8K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$47K
القانونية
$32K
موظف توظيف
$37.3K
مهندس حلول
$62.6K

مهندس بيانات

مدير برنامج تقني
$70.2K
باحث تجربة المستخدم
$34.7K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في VK، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في VK هي مدير علوم البيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $201,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في VK هو $42,804.

