أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Vivian Health in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $170,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.