أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Vitech in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $132,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.