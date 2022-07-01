دليل الشركات
Virta Health الرواتب

الراتب الوسطي في Virta Health هو $215,000 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Virta Health. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $215K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Virta Health، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

