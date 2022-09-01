دليل الشركات
Virginia Tech
Virginia Tech الرواتب

تتراوح رواتب Virginia Tech من $33,150 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس طبي حيوي في الحد الأدنى إلى $91,540 لمنصب مهندس مواد في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Virginia Tech. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
عالم بيانات
Median $68.6K

مهندس أجهزة
Median $42K
مهندس طبي حيوي
$33.2K
مهندس كيميائي
$51K

مهندس البحث

أخصائي تكنولوجيا معلومات
$78K
مهندس مواد
$91.5K
مهندس حلول
$75.4K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Virginia Tech هي مهندس مواد at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $91,540. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Virginia Tech هو $68,640.

