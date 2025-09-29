دليل الشركات
Virgin Orbit
  الرواتب
  مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

Virgin Orbit مهندس ميكانيكي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United States الوسطية في Virgin Orbit $117K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Virgin Orbit. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
إجمالي سنوي
$117K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$100K
Stock (/yr)
$7K
مكافأة
$10K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Virgin Orbit?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس ميكانيكي at Virgin Orbit in United States sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Virgin Orbit for the مهندس ميكانيكي role in United States is $100,000.

