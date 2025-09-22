دليل الشركات
Vinted
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • الموارد البشرية

  • جميع رواتب الموارد البشرية

Vinted الموارد البشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض الموارد البشرية in Lithuania في Vinted من €41.7K إلى €59.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Vinted. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€47.4K - €56.2K
Lithuania
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€41.7K€47.4K€56.2K€59.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من الموارد البشرية المساهمات في Vinted لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

€141K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Vinted، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض الموارد البشرية الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة الموارد البشرية في Vinted in Lithuania تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €59,260. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Vinted لوظيفة الموارد البشرية in Lithuania هو €41,740.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Vinted

الشركات ذات الصلة

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى