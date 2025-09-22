دليل الشركات
Vinted
Vinted تطوير الأعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تطوير الأعمال in Lithuania في Vinted من €52.8K إلى €76.7K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Vinted. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€59.9K - €69.6K
Lithuania
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

€141K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Vinted، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a تطوير الأعمال at Vinted in Lithuania sits at a yearly total compensation of €76,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the تطوير الأعمال role in Lithuania is €52,835.

