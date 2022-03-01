دليل الشركات
Vinted
Vinted الرواتب

تتراوح رواتب Vinted من $33,163 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $127,917 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Vinted. آخر تحديث: 10/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

موظف توظيف
Median $33.2K
تطوير الأعمال
$73.3K

محلل بيانات
$73.1K
عالم بيانات
$90K
الموارد البشرية
$58.6K
القانونية
$110K
عمليات التسويق
$49.7K
مصمم منتجات
$70.1K
مدير منتج
$99.5K
مدير هندسة البرمجيات
$128K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Vinted، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Vinted هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $127,917. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Vinted هو $73,173.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Vinted

