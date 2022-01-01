ViacomCBS الرواتب

تتراوح رواتب ViacomCBS من $61,762 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير العمليات التجارية في الحد الأدنى إلى $413,055 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ViacomCBS. آخر تحديث: 8/29/2025
33.33%
سنة 1
33.33%
سنة 2
33.33%
سنة 3
في ViacomCBS، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.33% يستحق في 1st-سنة (33.33% سنوياً)
33.33% يستحق في 2nd-سنة (33.33% سنوياً)
33.33% يستحق في 3rd-سنة (33.33% سنوياً)
