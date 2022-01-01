دليل الشركات
ViacomCBS
ViacomCBS الرواتب

تتراوح رواتب ViacomCBS من $61,762 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير العمليات التجارية في الحد الأدنى إلى $413,055 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ViacomCBS. آخر تحديث: 8/29/2025

$160K

مهندس برمجيات
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مدير منتج
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
مدير هندسة البرمجيات
Median $307K

محلل أعمال
Median $134K
محلل بيانات
Median $121K
عالم بيانات
Median $209K
مصمم منتجات
Median $160K
مهندس حلول
Median $213K

مهندس بيانات

التسويق
Median $118K
مدير برنامج
Median $150K
مدير مشروع
Median $105K
محلل مالي
Median $110K
محاسب
$79.7K
مدير العمليات التجارية
$61.8K
تطوير الأعمال
$328K
كاتب إعلاني
$92.5K
الموارد البشرية
$413K
القانونية
$131K
استشاري إداري
$134K
عمليات التسويق
$99.5K
مدير تصميم المنتجات
$209K
موظف توظيف
Median $100K
المبيعات
$221K
محلل أمن سيبراني
$133K
مدير برنامج تقني
$101K
جدول الاستحقاق

33.33%

سنة 1

33.33%

سنة 2

33.33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في ViacomCBS، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.33% يستحق في 1st-سنة (33.33% سنوياً)

  • 33.33% يستحق في 2nd-سنة (33.33% سنوياً)

  • 33.33% يستحق في 3rd-سنة (33.33% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

ViacomCBS的年度总薪酬中位数为$134,200。

