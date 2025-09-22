دليل الشركات
Verkada
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Verkada مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Verkada من $446K إلى $609K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verkada. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$478K - $578K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$446K$478K$578K$609K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مدير هندسة البرمجيات المساهمات في Verkada لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


جدول الاستحقاق

10%

سنة 1

20%

سنة 2

30%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)

15%

سنة 1

25%

سنة 2

30%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Verkada in United States میں مدير هندسة البرمجيات کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $609,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Verkada میں مدير هندسة البرمجيات کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $446,250 ہے۔

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Verkada

الشركات ذات الصلة

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى