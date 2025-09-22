يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in United States في Verkada $209K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $225K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verkada. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
10%
سنة 1
20%
سنة 2
30%
سنة 3
40%
سنة 4
في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)
30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)
40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)
15%
سنة 1
25%
سنة 2
30%
سنة 3
30%
سنة 4
في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)
30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)