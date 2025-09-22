دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأفراد في Verkada من $141K إلى $198K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verkada. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$153K - $178K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$141K$153K$178K$198K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

10%

سنة 1

20%

سنة 2

30%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)

15%

سنة 1

25%

سنة 2

30%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)



