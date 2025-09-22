عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verkada. آخر تحديث: 9/22/2025
متوسط إجمالي التعويضات
10%
سنة 1
20%
سنة 2
30%
سنة 3
40%
سنة 4
في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)
30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)
40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)
15%
سنة 1
25%
سنة 2
30%
سنة 3
30%
سنة 4
في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)
30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)