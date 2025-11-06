دليل الشركات
Verizon مهندس حلول الرواتب في Raleigh-Durham Area

يتراوح تعويض مهندس حلول in Raleigh-Durham Area في Verizon من $105K لكل year لمستوى Solution Architect إلى $157K لكل year لمستوى Principal Solution Architect. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Raleigh-Durham Area الوسطية yearياً $104K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verizon. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (34.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس حلول الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البيانات المعماري

مهندس الأمان السحابي المعماري

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Verizon in Raleigh-Durham Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $170,620. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Verizon لوظيفة مهندس حلول in Raleigh-Durham Area هو $121,000.

