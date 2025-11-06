دليل الشركات
Verizon
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  • Greater Dallas Area

Verizon مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Dallas Area

يبلغ مجموع تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Dallas Area في Verizon $196K لكل year لمستوى DMTS. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $215K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verizon. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (34.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Verizon in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $280,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Verizon لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Greater Dallas Area هو $222,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Verizon

الشركات ذات الصلة

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى