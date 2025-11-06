يبلغ مجموع تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Dallas Area في Verizon $196K لكل year لمستوى DMTS. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $215K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verizon. آخر تحديث: 11/6/2025
33%
سنة 1
33%
سنة 2
34%
سنة 3
في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
34% يستحق في 3rd-سنة (34.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)