يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Verizon من ₹885K لكل year لمستوى MTS 1 إلى ₹5.29M لكل year لمستوى PMTS. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.65M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verizon. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
لم يتم العثور على رواتب
33%
سنة 1
33%
سنة 2
34%
سنة 3
في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
34% يستحق في 3rd-سنة (34.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
