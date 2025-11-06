دليل الشركات
Verizon
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • India

Verizon مهندس برمجيات الرواتب في India

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Verizon من ₹885K لكل year لمستوى MTS 1 إلى ₹5.29M لكل year لمستوى PMTS. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.65M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verizon. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
(المستوى المبتدئ)
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
عرض 4 مستويات أكثر
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (34.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Verizon in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,292,042. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Verizon لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,683,056.

