أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Verizon in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $215,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.