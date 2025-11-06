دليل الشركات
Verizon مهندس برمجيات الرواتب في Greater Boston Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Boston Area في Verizon من $115K لكل year لمستوى MTS 4 إلى $232K لكل year لمستوى PMTS. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Boston Area الوسطية yearياً $170K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verizon. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MTS 1
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$115K
$115K
$0
$0
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (34.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Verizon، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Verizon in Greater Boston Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $233,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Verizon لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Boston Area هو $136,000.

