أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Verizon in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $222,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.