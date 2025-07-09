دليل الشركات
Vast Space
Vast Space الرواتب

تتراوح رواتب Vast Space من $153,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $184,116 لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Vast Space. آخر تحديث: 9/14/2025

$160K

مهندس أجهزة
$184K
موظف توظيف
$153K
مهندس برمجيات
$167K

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Vast Space هي مهندس أجهزة at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $184,116. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Vast Space هو $166,600.

