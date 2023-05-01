دليل الشركات
VAST Data
VAST Data الرواتب

تتراوح رواتب VAST Data من $124,443 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $741,411 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في VAST Data. آخر تحديث: 9/14/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $124K
خدمة العملاء
$150K
مدير هندسة البرمجيات
$741K

لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في VAST Data، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في VAST Data هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $741,411. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في VAST Data هو $149,763.

