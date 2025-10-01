يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom في ValueLabs £44.6K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United Kingdom الوسطية yearياً £44.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ValueLabs. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
