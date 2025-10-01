دليل الشركات
ValueLabs
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater London Area

ValueLabs مهندس برمجيات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Greater London Area في ValueLabs £44.6K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater London Area الوسطية yearياً £44.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ValueLabs. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في ValueLabs?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

موارد أخرى