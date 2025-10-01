يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area في ValueLabs من ₹870K لكل year إلى ₹3.79M. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Hyderabad Area الوسطية yearياً ₹1.53M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ValueLabs. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
