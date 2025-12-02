دليل الشركات
Ushio
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • جميع رواتب مهندس أجهزة

Ushio مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in Canada في Ushio من CA$100K إلى CA$146K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ushio. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$82.2K - $95.4K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مهندس أجهزة المساهمات في Ushio لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Ushio?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس أجهزة الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Ushio in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$145,656. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ushio لوظيفة مهندس أجهزة in Canada هو CA$100,368.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ushio

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • Netflix
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Snap
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ushio/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.