أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في USEReady in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹505,484. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.