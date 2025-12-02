دليل الشركات
U.S Department of State
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير المرافق

  • جميع رواتب مدير المرافق

U.S Department of State مدير المرافق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير المرافق in United States في U.S Department of State من $140K إلى $192K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في U.S Department of State. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$150K - $182K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$140K$150K$182K$192K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مدير المرافق المساهمات في U.S Department of State لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في U.S Department of State?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير المرافق الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير المرافق في U.S Department of State in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $191,626. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في U.S Department of State لوظيفة مدير المرافق in United States هو $140,416.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ U.S Department of State

الشركات ذات الصلة

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • DoorDash
  • Airbnb
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/facilities-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.