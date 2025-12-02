دليل الشركات
U.S. Department of Energy
يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in United States في U.S. Department of Energy من $43.9K إلى $63.9K لكل year.

$50.4K - $57.4K
ما هي المستويات المهنية في U.S. Department of Energy?

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في U.S. Department of Energy in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $63,885. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في U.S. Department of Energy لوظيفة خدمة العملاء in United States هو $43,853.

