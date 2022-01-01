دليل الشركات
Upstart
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Upstart الرواتب

تتراوح رواتب Upstart من $142,572 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $448,833 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Upstart. آخر تحديث: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

عالم بيانات
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
مدير هندسة البرمجيات
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
مدير منتجات
L5 $339K
L6 $438K
مدير علوم البيانات
Median $438K
محلل بيانات
Median $165K
محلل مالي
Median $200K
مسؤول توظيف
Median $210K
محلل أعمال
$189K
موارد بشرية
$279K
مصمم منتجات
$143K
مدير برامج
$194K
محلل أمن سيبراني
$185K
مدير برامج تقنية
$344K
مستثمر رؤوس أموال مخاطرة
$279K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Upstart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Upstart هي مهندس برمجيات at the L6 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $448,833. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Upstart هو $279,353.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Upstart

الشركات ذات الصلة

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى