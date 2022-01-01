Upstart الرواتب

تتراوح رواتب Upstart من $142,572 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $448,833 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Upstart . آخر تحديث: 11/16/2025