أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في University of Michigan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $98,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.