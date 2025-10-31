دليل الشركات
University of Michigan
University of Michigan محلل أمن سيبراني الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أمن سيبراني الوسطية في University of Michigan $98K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في University of Michigan. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
University of Michigan
Data Security Analyst Senior
Ann Arbor, MI
إجمالي سنوي
$98K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$98K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في University of Michigan?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في University of Michigan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $98,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في University of Michigan لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $98,000.

