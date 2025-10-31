دليل الشركات
University of Michigan Research Scientist الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في University of Michigan. آخر تحديث: 10/31/2025

ما هي المستويات المهنية في University of Michigan?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة Research Scientist في University of Michigan in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $55,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في University of Michigan لوظيفة Research Scientist in United States هو $34,000.

