University of Melbourne
University of Melbourne مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Australia الوسطية في University of Melbourne A$102K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في University of Melbourne. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
إجمالي سنوي
A$102K
المستوى
A
الراتب الأساسي
A$102K
Stock (/yr)
A$0
مكافأة
A$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في University of Melbourne?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في University of Melbourne in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$148,355. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في University of Melbourne لوظيفة مهندس برمجيات in Australia هو A$102,131.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ University of Melbourne

موارد أخرى