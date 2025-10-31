دليل الشركات
University of Maryland
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United States الوسطية في University of Maryland $41.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في University of Maryland. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
University of Maryland
Graduate Assistant
College Park, MD
إجمالي سنوي
$41.6K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$41.6K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في University of Maryland?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في University of Maryland in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $90,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في University of Maryland لوظيفة مهندس ميكانيكي in United States هو $41,600.

