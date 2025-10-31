دليل الشركات
University of Kentucky
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في University of Kentucky $55.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في University of Kentucky.

الحزمة المتوسطة
University of Kentucky
Systems Engineer
Lexington, KY
إجمالي سنوي
$55.2K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$55.2K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في University of Kentucky?
احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في University of Kentucky in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $90,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في University of Kentucky لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $55,227.

