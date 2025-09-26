دليل الشركات
Unit4
Unit4 مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Spain الوسطية في Unit4 €29.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Unit4. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
إجمالي سنوي
€29.6K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
€28K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€1.6K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Unit4?

€160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

Unit4 in Spainمهندس برمجيات最高薪酬方案，年度總薪酬為€37,808。
Unit4مهندس برمجيات職位 in Spain年度總薪酬中位數為€29,588。

موارد أخرى