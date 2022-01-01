Unigroup الرواتب

تتراوح رواتب Unigroup من $59,706 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $91,242 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Unigroup . آخر تحديث: 10/16/2025