Unigroup
Unigroup الرواتب

تتراوح رواتب Unigroup من $59,706 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $91,242 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Unigroup. آخر تحديث: 10/16/2025

مهندس برمجيات
Median $85K
محلل بيانات
$59.7K
عالم بيانات
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

الموارد البشرية
$91.2K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Unigroup هي الموارد البشرية at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $91,242. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Unigroup هو $82,700.

