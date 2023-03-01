دليل الشركات
Unify Consulting
Unify Consulting الرواتب

تتراوح رواتب Unify Consulting من $145,725 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات التسويق في الحد الأدنى إلى $221,100 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Unify Consulting. آخر تحديث: 10/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
مهندس برمجيات
Median $150K
عالم بيانات
Median $180K
استشاري إداري
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
محلل أعمال
$151K
تطوير الأعمال
$153K
عمليات التسويق
$146K
مصمم منتجات
$172K
مهندس حلول
$221K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Unify Consulting هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $221,100. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Unify Consulting هو $161,500.

