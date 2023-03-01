Unify Consulting الرواتب

تتراوح رواتب Unify Consulting من $145,725 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات التسويق في الحد الأدنى إلى $221,100 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Unify Consulting . آخر تحديث: 10/16/2025