Unacademy
Unacademy الرواتب

تتراوح رواتب Unacademy من $7,437 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأدنى إلى $108,771 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Unacademy. آخر تحديث: 10/12/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $31.3K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مدير منتج
Median $28.8K
محاسب
$101K

محلل أعمال
$29.9K
تطوير الأعمال
$7.4K
محلل بيانات
$30.1K
عالم بيانات
$42.6K
الموارد البشرية
$63.9K
التسويق
$48.4K
مصمم منتجات
$21.6K
مدير برنامج
$26.2K
المبيعات
Median $8.1K
مدير هندسة البرمجيات
Median $109K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Unacademy، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Unacademy هي مدير هندسة البرمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $108,771. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Unacademy هو $30,102.

