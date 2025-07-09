دليل الشركات
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank الرواتب

تتراوح رواتب Ujjivan Small Finance Bank من $5,284 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $49,563 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Ujjivan Small Finance Bank. آخر تحديث: 9/20/2025

$160K

عمليات خدمة العملاء
$5.3K
التسويق
$17.1K
مهندس حلول
$49.6K

أعلى وظيفة أجراً في Ujjivan Small Finance Bank هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $49,563. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ujjivan Small Finance Bank هو $17,134.

