UBS الرواتب

تتراوح رواتب UBS من $22,039 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأدنى إلى $230,974 لمنصب مدير برنامج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في UBS. آخر تحديث: 9/4/2025

مهندس برمجيات
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس موثوقية الموقع

مطور كمي

عالم بيانات
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

باحث كمي

مصرفي استثماري
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

محلل مالي
Median $110K
محلل أعمال
Median $110K
مدير منتج
Median $138K
مدير هندسة البرمجيات
Median $175K
مدير العمليات التجارية
Median $64.2K
استشاري إداري
Median $82.5K
مدير مشروع
Median $150K
مهندس حلول
Median $206K

مهندس بيانات

Cloud Security Architect

أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $106K
مدير برنامج تقني
Median $173K
محلل أمن سيبراني
Median $108K
محاسب
$44.6K
مساعد إداري
$80.4K
العمليات التجارية
$109K
تطوير الأعمال
$76.3K
رئيس الموظفين
$159K
محلل بيانات
$162K
مدير علوم البيانات
$22K
الموارد البشرية
$164K
القانونية
$159K
مصمم منتجات
$143K
مدير تصميم المنتجات
$28.3K
مدير برنامج
$231K
موظف توظيف
$148K
المبيعات
$159K
إجمالي المكافآت
$157K
باحث تجربة المستخدم
$137K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في UBS هي مدير برنامج at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $230,974. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في UBS هو $137,369.

