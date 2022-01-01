دليل الشركات
Twilio
تويليو الرواتب

تتراوح رواتب Twilio من $25,870 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب الموارد البشرية في الحد الأدنى إلى $623,924 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في تويليو. آخر تحديث: 10/17/2025

مهندس برمجيات
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مدير منتج
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
مدير هندسة البرمجيات
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

المبيعات
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

مسؤول حساب

مصمم منتجات
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

مصمم تجربة المستخدم

موظف توظيف
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
التسويق
L3 $145K
L4 $241K
محلل بيانات
Median $142K
مهندس مبيعات
Median $256K
عالم بيانات
Median $303K
محلل مالي
Median $170K
مدير تصميم المنتجات
Median $225K
مدير برنامج
Median $189K
محلل أعمال
Median $150K
خدمة العملاء
Median $96K
مدير مشروع
Median $248K
محاسب
$103K

Technical Accountant

مساعد إداري
$175K
العمليات التجارية
$272K
مدير العمليات التجارية
$304K
تطوير الأعمال
$246K
رئيس الموظفين
$195K
عمليات خدمة العملاء
$220K
نجاح العملاء
$75.3K
مدير علوم البيانات
$89.1K
الموارد البشرية
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
القانونية
$151K
عمليات التسويق
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
مهندس حلول
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
مدير برنامج تقني
$179K
كاتب تقني
$238K
باحث تجربة المستخدم
$126K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Twilio، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Twilio، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Twilio، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Twilio هي مهندس برمجيات at the IC6 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $623,924. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Twilio هو $220,710.

