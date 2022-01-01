تويليو الرواتب

تتراوح رواتب Twilio من $25,870 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب الموارد البشرية في الحد الأدنى إلى $623,924 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في تويليو . آخر تحديث: 10/17/2025