أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Trip.com in China تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥906,220. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.