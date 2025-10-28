دليل الشركات
Trip.com
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير منتجات

  • جميع رواتب مدير منتجات

Trip.com مدير منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتجات in China الوسطية في Trip.com CN¥759K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Trip.com. آخر تحديث: 10/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
إجمالي سنوي
CN¥759K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
CN¥486K
Stock (/yr)
CN¥152K
مكافأة
CN¥121K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Trip.com?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Trip.com in China تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CN¥1,176,509. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Trip.com لوظيفة مدير منتجات in China هو CN¥541,608.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Trip.com

الشركات ذات الصلة

  • Uber
  • Lyft
  • Amazon
  • PayPal
  • Stripe
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى